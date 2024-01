Eesti õhuruumis toimus mullu mitusada tuhat lendu

„Näeme, et inimesed on hakanud taas tihedamalt reisima, mis kajastub lisandunud lendudes sõlmjaamadesse ja mõnevõrra kasvanud ülelendude mahus. Teisalt on mitmel juhul tõusnud ka liinide täituvused ning lendama on pandud suuremaid lennukeid,“ ütles Lennuliiklusteeninduse tegevjuht Ivar Värk. Samas väljendub tema sõnul just Eesti ülelennuliikluses tugevalt viimaste aastate globaalsete sündmuse mõju. „Üldiselt on lennuliikluses lähiaastateks oodata pigem stabiilsust ja mahtude jäämist meie piirkonnas samale tasemele kuni geopoliitilise olukorra parenemiseni,“ lisas Värk. Tervikuna kasvas Eesti õhuruumi lennuliiklus aastaga 4,4%.