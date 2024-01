Lennukitootja ärisse naasmine ei saa olema lihtne. Ukse kaotanud Boeingule sarnastelt lennukitelt leiti samuti vigu

Föderaalne lennundusamet (FAA) peatas pärast mainitud õnnetust 171 lennuki lendamise. United Airlines ja Alaska Airlines kavatsevad lähipäevil hakata lennukeid taas kasutusele võtma.

Kuid FAA ütleb, et ta ei luba Boeingil veel laiendada oma enimmüüdud kitsa kerega lennukite tootmist, mille hulka kuulub ka 737 Max 9. FAA esindaja sõnul ei saa Boeingi jaoks ärisse naasmine olema tavapäraselt sujuv ja lisas, et ei nõustu ühegi Boeingi taotlusega tootmise laiendamiseks ega kiida heaks täiendavaid tootmisliine 737 Maxi jaoks, kuni ollakse kindel, et protsessi käigus avastatud kvaliteedikontrolli probleemid on lahendatud.

Alaska Airlines’il ja United Airlines’il tuli õnnetusest tulenevate kontrollide tõttu tühistada tuhandeid lende.

Esimene teatas, et ta loodab tuua esimesed lennukid tagasi liinivedudesse reedel ja iga päev lisandub rohkem lennukeid, kui kontrollid on lõpule viidud.

Ei ole kahtlust, et lennuk oli juba algselt vigane

5. jaanuaril lõhkes Alaska Airlinesi 737 Max 9 lennukil uksepistik vahetult pärast õhkutõusu, mis sundis õhusõiduki erakorraliselt pöörduma tagasi Portlandi lennujaama.

Nii Alaska Airlinesi kui ka United Airlinesi ülemused on väljendanud Boeingi suhtes pettumust 737 Max 9 maandamise pärast, mis on põhjustanud suuri häireid nende teenuste osutamises.

Alaska Airlinesi juht Ben Minicucci ütles NBC Newsile antud intervjuus, et „ei ole mingit kahtlust“, et lennuk tuli „tootmisliinilt maha vigase uksega“. Ta ütles, et pärastisel kontrollimisel intsidenti leiti lennukitelt „palju“ lahtiseid polte.

United Airlinesi tegevjuht Scott Kirby ütles samuti CNBC-le, et on koostamas plaani, mis ei hõlma eneses Boeing Max 10. Unitedi esindaja väljendas ka selle nädala alguses, et ootavad lennuki maandamise tõttu rahalist kaotust.

Kolmapäeval seisis Boeingi juht David Calhoun Washingtonis silmitsi seadusandjatega, selgitamaks, mis viisid õhusõiduki avariini. Viimane vahejuhtum tõstatab uusi küsimusi Boeingi lennukite ohutuse kohta. Ettevõte sattus intensiivse kontrolli alla pärast 2018. ja 2019. aastal toimunud kahte reisilennukite 737 Max 8 surmaga lõppenud õnnetust, milles hukkus 346 inimest.