Dramaatilised hetked Finnairi lennul. Reisija hakkas töötajaid ähvardama

Finnairi kommunikatsioonispetsialist Pauliina Palttala sõnab Iltallehtile, et selline juhtum leidis tõepoolest aset. Ta lisab, et Finnair üksikjuhtumi puhul olukorra tagamaid täpsemalt ei kommenteeri. Lisapeatuse tõttu saabus lennuk Kuusamosse plaanitust hiljem.

Ida-Soome politsei ütleb, et oskab juhtumit täpsemalt kommenteerida siis, kui kõik osapooled on sõna saanud. Kolmapäeva hommikuks ei olnud politsei veel lennukitöötajatega rääkinud.

Palttala ütleb, et mõnikord tuleb ette olukordi, kus piloot peab segava reisija tõttu vahepeatuse tegema, kuid ta rõhutab, et üldjuhul on tegemist siiski üksikjuhtumitega.