VIDEO | Uus terminal ja linnak: Riia lennujaamas algab suuremahuline ehitus

„Me soovime konkureerida lennujaamadega Põhja-Euroopa regioonis seega peame me pakkuma inimestele midagi erilist. Uued arendused – uus reisijate terminal, Airport City linnak ja soov saada reisikeskuseks tegid meile selgeks, et tarvis on uuendada ka lennujaama brändi. Selle raames peame vaatama üle enda väärtused, mida me klientidele pakume ja kuidas me enda partneritega koostööd teeme, et luua lennujaamast üks regiooni paremate ühendustega äri- ja reisikeskus,“ ütles Riia lennujaama juhatuse esimees Laila Odiņa.