Järgmiseks nädalaks on paljud pakettreisid välja müüdud. Reisibürood selgitavad olukorda

Go Traveli turundusjuht Kädi Puparti sõnul on nõudlus pakettreiside järele suurenenud. Ta selgitas, et aasta algus on alati aktiivsem plaanide tegemise, sealhulgas reiside broneerimise mõttes. Küsitakse nii viimase hetke pakkumisi kui broneeritakse juba ka suvereise.

Enim on nõudlus pakettreiside järele Egiptusesse, Tenerifele ja Araabia Ühendemiraatidesse. Järgnevad reisid Aasiasse ja teistesse kaugsihtkohtadesse, tõi Pupart välja.

Novatoursi turundusjuht Olev Riisberg ütles, et kuigi võib eeldada, et õpetajate streik loob võimaluse kiireks puhkusereisiks, siis neil on suuresti streiginädala perioodiks reisipaketid välja müüdud. Praegu pole tema sõnul ka märgata suurt päringute tulva järgmiseks nädalaks.

Riisberg tõi välja, et olulist rolli on pakettreiside broneerimisel mänginud pikad ja kõledad talveilmad ning soov lennata nautima päikest ja rannamõnusid. Ta lisas, et reisimisvõimalusi soojadesse paikadesse on kasutanud ka paljud diginomaadid, kes saavad teha kaugtööd.

TEZ Touri müügi- ja turundusjuht Jelena Gavronski tõdes samuti, et erilist mõju ei ole õpetajate streik nende müügile avaldanud. Siiski tuleb päringuid ka järgmise nädala väljumistele.

Praegu on Gavronski sõnul kõik väljumised, mis toimuvad õpetajate streigi ajal, juba mõned nädalad tagasi välja müüdud. Talvehooajal eelistavad eestlased enim sihtkohana Egiptust.

Estraveli turundusjuht Katrin Aaslaid sõnas, et nende pakettreiside müüginumbrite põhjal saab öelda, et õpetajate streik pole praegu nõudlust suurendanud. Pigem on huvi leigem kui eelmisel aastal samal ajal, lisas ta. Populaarsemad pakettreiside sihtkohad on praegu Egiptus, Kanaari saared ja Tai.