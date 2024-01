Tallinna lennujaam hoiatab: tiheda lumesaju tõttu esineb täna lennugraafikus muutusi

„Hommikul tühistati lumeolude tõttu Kärdla lend ja olid mõned hilinemised, aga hetkel on lumesadu tagasihoidlikum ja lennud graafikus. Ohutus on lennujaama prioriteet number üks ning talvisel perioodil tähendab see katkematut lumekoristust ning lennuraja ja perroonide puhtana hoidmist – tööd tehakse selle nimel 24/7,“ kirjeldab Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Aet Härmaorg.