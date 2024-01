Euroopa suurim bussifirma soovib Narvast Riia lennujaama sõitma hakata. Konkurent kartust ei tunne

Põhjaranniku kohaselt on reisid Riiga ja tagasi kavas kaks korda ning Vilniusesse üks kord päevas. Reis Narva ja Riia vahel kestaks seitse tundi, Narva ja Vilniuse vahel veidi üle 11 tunni.

FlixBusi Poola ja Baltikumi äriarendusjuht Angelina Kostiukova sõnas Delfi Reisijuhile, et nad usuvad ettevõttes täiendavate pikamaaliinide vajalikkusesse. Seetõttu taotlevadki nad praegu uute liinide avamiseks Eesti transpordiametilt luba. „Loodame, et taotlus liinide avamiseks saab heakskiidu ning saame Narva–Riia ja Narva–Vilniuse soodsad ja rohelised liinid avada veel selle aasta jooksul,“ ütles ta.

Kostiukova sõnul soovivad nad eestlastele pakkuda taskukohast, rohelist ja mugavat reisimist. „Uute liinide laiem eesmärk on luua tihe võrgustik: sujuv ühendus Eesti, Läti ja Leedu suuremate linnade vahel, siduda need meie sõlmpunktide, Varssavi ja Berliiniga, ning seeläbi kogu Euroopa laiaulatusliku võrgustikuga,“ selgitas ta.

Konkurent konkurentsi ei karda

Ta lisas, et ettevõte näeb, et eestlaste nõudlus pikamaa bussireiside järele on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud.