Halvad ilmastikuolud. Eestist jääb ära mitu Frankfurti lendu

Juba eile laekusid esimesed hoiatused selle kohta, et lähipäevil võivad Frankfurti lennud nii hilineda kui ka sootuks ära jääda. Nüüd on saanud see reaalsuseks, sest Tallinna Lennujaamas on ära tühistatud nii tänane kella 18:05 reis kui ka homme hommikul kell 6:35 välja minema pidanud lend.