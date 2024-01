PUHKA LÄTIS | Nädalavahetuse plaan: kelgud, saun, ilus järv, maitsev kohalik toit ja üks Euroopa tippmuuseume

Kelgud, saun ja ilus järv

Alūksnest vaid viieminutilise autosõidu kaugusel asub väikese järve – Ķestermuiža – kaldal punastest tellistest hoone. Sissesõidutee ääres kasvab võimas pärnapuiestee, mis on istutatud enam kui sada aastat tagasi. Selgel järvel on ebatavaline nimi – Pullans. Vita Rence ütleb, et nime päritolu on teadmata, kuid tuntav on sarnasus soomekeelse sõnaga „pulla“, mis tähendab „õrn leib“.

Külalistel on võimalik ööbida Ķestermuižas, kus seitsmes magamistoas saab end välja puhata 23 külalist. Vita ütleb, et see hoone on populaarne peredele või väikestele sõpruskondadele, et koos lõõgastuda või tähistada näiteks sünnipäeva või isegi pulmi. „Seal on neli vannituba, ühes neist ka pesumasin koos kuivatiga – kui tulete pikemale puhkusele. Köögis on taldrikud, kööginõud, röster, ühesõnaga kõik vajalik toitude valmistamiseks.“ Sadakond meetrit edasi on kaks väiksemat maja: Līksma ja Laima, mis kumbki mahutab mugavalt neli inimest.

Alūksnet ei kutsuta asjata talvepealinnaks, sest lund saab nautida Alūksne murdmaasuusarajal, kus on võimalik ka suuski laenutada. Neile, kes soovivad liuelda üle Pullansi järve ja mitte kuhugi sõita, on hea uudis – saate lasta nii laste kui ka täiskasvanute murdmaasuusad koju tuua! Lisaks on sissesõidutee juures küngas, mis sobib suurepäraselt kelgutamiseks. Ķestermuižas on saadaval nii plastalused ehk nn õunad kui ka lumemadratsid.

Ööbides Ķestermuiža majas, on saadaval ka saunamaja – sinna tuleb kõndida vaid viisteist sammu. Pärast saunas soojenemist võib minna terrassile ja lõõgastuda mullivannis, kuhu mahub mugavalt istuma kuus inimest. Mullivannist on näha ka kogu Pullansi järv ja seda ümbritsevad puud. Õhtuhämaruses on järvel olev laudtee valgustatud ja see on ideaalne koht tähtede või langevate lumehelveste vaatamiseks.

