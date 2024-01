Üks Kreeka populaarsemaid vaatamisväärsusi on väljasuremise äärel

Kui otsida Instagramist Zante või Zakynthos, siis peaaegu pooled selle Kreeka saare piltidest kujutavad liivast lahte, kus on vana laeva vrakk. Navagio rand ja selle 43-aastane laevavrakk on üks saare enim külastatud ja pildistatud vaatamisväärsusi, millele reisifirmad pakuvad spetsiaalseid ekskursioone.

Hiljutised postitused Instagramis näitavad aga, et laev on viimase kümne aasta jooksul lagunenud. Nüüd on aga laeva seisund sattunud ametiasutuste tähelepanu alla hirmu tõttu, et see võidakse täielikult ära uhtuda, koos sellega ka suur osa saare turismituludest.