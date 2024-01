Järgmine hoop Boeingule. Jaapanis pidi lennuk aknaprao tõttu algpunkti tagasi pöörduma

BBC andmetel pragunes neljast aknakihist kõige välimine. Õnneks keegi pardal viibinutest viga ei saanud.

ANA lend numbriga NH1182 lendas Hokkaidol asuvast Sapporo linnast Jaapani põhisaarel Honshu asuvasse Toyama linna. Lennuki mudel oli Boeing 737 ja see maandus tagasi Sapporo New Chitose lennujaamas umbes kell 12.10 kohaliku aja järgi.

„Pragu ei mõjutanud lennuki juhtimist ega survesüsteeme,“ ütles ANA lennufirma pressiesindaja.

Lennundusekspert John Strickland ütles, et prao tekkimise põhjus on veel teadmata. „Sellised asjad mõnikord juhtuvad. Näiteks lind võis aknasse lennata või tekitas prao kõva rahe. See ei ole väga ebatavaline,“ kommenteeris ta.

Stricklandi sõnul võib mõnikord pragu tekkida ka lennukis olevast pingest ja survest, kuid see on väga haruldane. Ta lisas, et lennufirma peab tõenäoliselt asendama kogu akna, mitte ainult purunenud kihi, et tagada lennuki täielik ohutus.

Lennuki pardal oli 59 reisijat ja kuus meeskonnaliiget. Reisijatele korraldati alternatiivsed lennud. Tegemist on teise juhtumiga, mis on seotud Boeing 737 tüüpi lennukiga. Tasub märkida, et ANA lennuk ei olnud üks Boeingu 737 MAX 9 lennukitest, vaid selle varasem versioon, mis ei olnud Stricklandi sõnul „sugugi vana“.

Kõik Boeing 737-9 tüüpi lennukid on USA lennundust reguleeriva asutuse FAA poolt maandatud pärast seda, kui Alaska Airlinesi lennukil kukkus eelmisel nädalal lennu ajal ära uksepaneel, mis jättis lennukisse augu. Lennukis viibis 177 reisijat, kuid keegi õnnetuses vigastada ei saanud.