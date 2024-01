Andmed tulenevad Passport Indexi iga-aastasest uuringust, kus tehakse kindlaks, millise riigi pass on maailma tugevaim. Tänavu on selleks riigiks Araabia Ühendemiraadid, mille passiga saab viisavabalt reisida 132 riiki.

Nimekiri on koostatud erinevate kriteeriumite alusel: hinnati seda, mitmesse riiki saab viisavabalt reisida, mitmesse riiki on viisat vaja ja millistes riikides tuleb viisa vormistada kohale jõudes. Neid kõiki arvesse võttes said mitmed riigid tulemuseks samasuguse summa, mistõttu jagab kuni 6 riiki nimekirjas sama kohta. Araabia Ühendemiraatide tulemuseks jäi 180, olles nimekirja liider. Selle riigi kodanikel on vaid 18 riiki reisimiseks viisat vaja.