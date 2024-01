Hiigelprojekt sai valmis. Tallinna lennujaamas lõppes viimase aastakümne üks suuremaid renoveerimisi

Osa töid tehti öösel

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul viidi nii mastaapne projekt ellu mitmes ehitusetapis, et tagada arengu kõrval ka lennujaama tavapärane ja takistusteta käitamine. „Kogu projekti kestel oleme pidanud oluliseks Eesti ühendamist maailmaga ning õhusõidukite ja reisijate teenindamist. Selleks, et saaksime oma missiooni ellu viia, teostati töid lennuliiklusele avatud lennujaamas ning asfalteerimistöid tehti öösiti, et tagada lennujaama tõrgeteta ja ohutu toimimine,“ rääkis Tuvike ning lisas, et lennuliiklusala arendusprojekt on osa lennujaama laiemast tulevikuvisioonist. „Lennujaama lõunaaladele plaanime tulevikus rajada õhusõidukite teenindamise angaarid ja cargo-ala, et meelitada siia uusi ettevõtteid ning teisalt jätta reisiterminali ümbrus vabaks reisijate teenindamiseks mõeldud hoonete arendamiseks.“