Neli pööraselt põnevat nädalavahetust PROTO avastustehases

PROTO-s on küll pidevalt äge, aga äsja alanud aasta jaanuari lõpp ja veebruari algus tulevad eriti vahvad. Just siis toimub terve rida ettevõtmisi, mis inspireeritud nii just alanud „Rakett 69“ uuest hooajast, sportlikest peretegevustest kui ka viimastel aastatel populaarseks saanud avastustehase ettevõtmistest.