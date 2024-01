Põhja-Korea avab riigi taas välisturistidele. Esimesena võetakse vastu venelased

Venemaa riikliku uudisteagentuuri Tass avaldatud ja sel nädalal Venemaa reisibüroo reklaamitud reis rõhutab Moskva ja Pyongyangi koostööd. Reisibüroo Vostok Intur koduleheküljel on kirjas, et neljapäevane reis algab 9. veebruaril.

Kožemjako sõitis detsembris Pyongyangi, et arutada majandussidemete edendamist pärast Kimi ja Putini tippkohtumist. Enne reisi ütles ta Venemaa meediale, et kavatseb arutada turismi-, põllumajandus- ja kaubanduskoostööd.

Riik ootab hiinlasi

Põhja-Korea on leevendamas koroonapandeemia ajal seatud piiranguid, et elavdada oma majandust, mida on laastanud muu hulgas USA juhitud püsivad sanktsioonid. Augustis teatas Lõuna-Korea luureteenistus, et Põhja-Korea majandus kahanes aastatel 2020–2022 igal aastal ja SKP oli eelmisel aastal 12% väiksem kui 2016. aastal.