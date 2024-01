Peterson toob välja, et oleme nö riiklikult juhtinud Nordicat, sinna juhtimistasanditele igasuguseid nn konsultante kutsunud ning nõukogud ei ole aru saanud strateegiatest ja pole teostanud järelevalvet. Negatiivne tulemus, massiline kahjum, on käes.

„Kusjuures ükski ametnik ega minister ei vastuta. Ja nüüd siis Riiga oma rahaga laiama! Las Läti maksumaksjad kulutavad veel mõne miljardi, väikeosanikuna me niikuinii erilist sõnaõigust ei saa. Pealegi on nende ärimudel praegusel lennundusmaastikul üksnes raha sööv, muidugi riigi jaoks kaudne kasu on olemas,“ leiab Peterson.