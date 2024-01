Möödunud aasta oli TS Laevadele rekordiline. Loorberitele siiski puhkama ei jääda

„Lõppenud aasta tõi endaga kaasa rekordid, mis panid meid ka proovile, ent hea on tõdeda, et seitsme aasta jooksul, mil oleme suursaarte ja mandri parvlaevaliiklust opereerinud, oleme lihvinud maha üksjagu teravaid nurki ning suurendanud omavahelist koostööd nii organisatsiooni sees kui välispartnerite ning ennekõike saartega,“ võtab rekordaasta kokku TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

Uus aasta tuleb põnev

„Alanud 2024. aasta saab olema põnev, sest seisame uue parvlaevahanke lävel ning selle tulemusi me praegu ette ennustada ei oska. Küll aga on kindel, et aastani 2026 opereerib suursaarte parvlaevaliiklust TS Laevad ning selleks, et seda parimal võimalikul viisil teha, arendame klientide paremaks teenindamiseks oma inimeste oskusi, tehnoloogiat ja ka parvlaevu,“ avab Randveer uue aasta plaane.