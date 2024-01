HINNAVÕRDLUS | Kevadel alustab Tallinnast kaks uut otselendu. Kui kallid on piletid?

Edasi-tagasi otselend Tallinnast Prahasse perioodil 31.03–04.04 maksab 122 eurot. Eurowings on ainus lennufirma, kes pakub otselendu Prahasse. 131 eurot on lennupiletite hind, kui lennata tagasi airBalticuga, millel on vahemaandumine Riias. 146 eurot on lennupiletite hind, kui lennata tagasi SAS-iga, millel on vahemaandumine Stockholmis.

Juuni lõpus on hinnad juba kallimad. Edasi-tagasi otselend Tallinnast Pariisi maksab perioodil 23.06–27.06 226 eurot, kui Pariisi lennata airBalticuga ning tagasi Transavia France’iga. Kui lennata Pariisi Air France’iga, on hind 283 eurot. Edasi-tagasi lennupiletid Transavia France’iga maksavad 318 eurot.

Edasi-tagasi otselend Tallinnast Pariisi perioodil 06.06–09.06 maksab Transavia France’iga 137 eurot. Kui lennata Pariisi Transavia France’iga, kuid tagasi airBalticuga, on hind 243 eurot. Sama hind on ka siis, kui tagasi lennata Air France’iga.

Edasi-tagasi otselend Tallinnast Pariisi perioodil 04.04–07.04 maksab Transavia France’iga 174 eurot. Kui lennata Pariisi Transavia France’iga, kuid tagasi airBalticuga, on hind 251 eurot. Euro kallim on reis, kui tagasi lennata Air France’iga.

Edasi-tagasi otselend Tallinnast Prahasse perioodil 11.04–14.04 maksab 193 eurot Eurowingsiga. Kui lennata edasi-tagasi airBalticuga, millel on vahemaandumine Riias, on lennupiletite hind 176 eurot. Kui lennata Prahasse airBalticuga, millel on lühem vahemaandumine Riias, on lennupiletite hinnaks 196 eurot.

Edasi-tagasi otselend Tallinnast Prahasse perioodil 01.05–05.05 maksab 192 eurot Eurowingsiga. Kui lennata Prahasse airBalticuga, millel on vahemaandumine Riias, on lennupiletite hind 184 eurot. Kui lennata Prahasse airBalticuga, millel on lühem vahemaandumine Riias, on lennupiletite hinnaks 197 eurot.

Edasi-tagasi otselend Tallinnast Prahasse perioodil 02.06–05.06 maksab Eurowingsiga 152 eurot. Kui lennata Prahasse Finnairiga, millel on vahemaandumine Helsingis, on lennupiletite hind 196 eurot.

Edasi-tagasi otselend Tallinnast Prahasse perioodil 18.07–21.07 maksab Eurowingsiga 142 eurot. Kui lennata Prahasse airBalticuga, millel on vahemaandumine Riias, on lennupiletite hind 165 eurot. Kui lennata Prahasse Finnairiga, millel on vahemaandumine Helsingis, on lennupiletite hinnaks 175 eurot.

Hinnad on võetud Momondo lehelt 08.01.2024.