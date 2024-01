Kummaline otsus. Suurbritannia saatis riigist välja Hispaania kodaniku, kel oli tegelikult õigus riigis viibida

Hispaaniast pärit naine saadeti Suurbritanniast välja pärast Málagas veedetud jõulupuhkuselt naasmist, kuigi ta esitas vajalikud dokumendid, mis näitasid, et tal on õigus riigis elada ja töötada.

Dokumendid polnud siiski täiesti korras

Väidetavalt ütlesid piirivalveametnikud talle, et ta „raiskab aega“, kui ta arvab, et dokumendid, mis tõendavad tema õigust Suurbritannias viibida, lubavad tal riiki siseneda.

Maria abikaasa lendas Hispaaniasse, et oma naist aidata. Mariale öeldi, et ta ei tohi vähemalt kuu aega üritada uuesti Suurbritanniasse siseneda.

„Ma pidin tagasi tööle minema, kuid nüüd on mu elu pausil. Kõik mu asjad on Suurbritannias: mu koer, mu auto. Ma tegin veterinaarõe praktikat, see amet on minu unistus. Kui ma püüan tagasi minna, on see veelgi hullem,“ ütles ta.