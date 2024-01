Ametnikud teatasid pühapäeval, et Oregoni osariigi elaniku tagahoovist on leitud lennuki küljest kadunud jupp. Tükk võib olla võtmetähtsusega juhtunu uurimisel.

„Mul on hea meel teada anda, et me leidsime puuduoleva osa,“ ütles USA riikliku transporditurvalisuse ameti (NTSB) nõukogu esimees Jennifer Homendy, kinnitades, et õnnetuse põhjustanud juppi hakatakse põhjalikult analüüsima.