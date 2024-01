Eesti õhuväravad teenindasid mullu üle kolme miljoni reisija. Kevadel alustab Tallinnast lendamist ka kaks uut firmat

Tallinna lennujaama läbis 2023. aastal 2,96 miljonit reisijat, mis on 91% pandeemiaeelsest, 2019. aasta tasemest. Võrreldes 2022. aastaga kasvas reisijate arv Tallinna lennujaamas 7,8%. Kärdla, Kuressaare, Tartu ja Pärnu lennujaamasid läbis 63 000 reisijat.

Stabiilse kasvu aasta

„Talvine lennuplaan tõi müüki ajaloo suurima istekohtade arvu, mis näitab, et meie töö lennufirmadega on vilja kandnud ja meie suund tasakaalustatud lennufirmade portfelli suunas on õige ja teostatav,“ võttis Pärgmäe aastat kokku.