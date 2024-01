FOTOD JA VIDEOD | Dramaatilised hetked õhus. Boeingi järjekordne tagasilöök annab nende mainele suure hoobi

Ühele maailma suuremale lennukitootjale on see järjekordne õudusunenägu, sest nii USA, Türgi kui ka Panama lennuamet otsustasid kohe, et seda tüüpi lennukid ei tohi õhku tõusta ja need peavad läbima põhjaliku kontrolli. Air Alaska pani juba enne otsust seisma kõik oma 65 lennukit ja mudelit kõige rohkem kasutav United Airlines tegi nende järel sama.

Viimati reageerisid riikide lennuametid nii karmilt siis, kui 2018.–2019. aastal juhtus Boeing Maxidega järjest kaks fataalset lennuõnnetust. Tegemist on selgelt lennufirma kõige populaarsema mudeliga ja ka suurima käibeallikaga. Just arvati, et tootja on oma hädad seljatanud, kuid nüüd on fookus taas sellel, kas nad suudavad sõidukite ohutuse tagada. Samal ajal tähendab õnnetusele järgnenud reaktsioon seda, et vähemalt mõni päev on USA lennuliiklus häiritud ja palju lende jääb ära.