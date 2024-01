Need olid 2023. aastal enim ületurismi all kannatanud sihtkohad. Kuidas sel aastal masse vältida?

See tõus ei ole kusagil ilmsem kui populaarsetes turismipiirkondades üle maailma, millest paljud on viimase aasta jooksul näinud rekordilist külastajate arvu, kirjutab CNN.

Pole üllatav, et paljud turismimagnetid üle kogu maailma, sealhulgas mitmed Euroopa keskused, on loonud algatusi ja piiranguid, mille eesmärk on võidelda ületurismi probleemidega. Kehtestatud on uued või kõrgemad turismimaksud. Lisaks kampaaniad, mille eesmärk on takistada probleemsete külastajate tulekut.

Positiivne on see, et üha enam reisijaid paistab olema teadlik ületurismi ohtudest ja sellest, kuidas nad saavad aidata probleemi leevendada. 2022. aasta uuringus, mille korraldas reisikorralduse veebisait Booking.com, ütles 64% vastanutest, et nad oleksid valmis hoiduma hõivatud turismiobjektidest. 31% ütlesid, et nad oleksid isegi valmis valima oma eelistatud sihtkohale alternatiivi, et vältida masse.