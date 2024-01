Barcelona trahvis kinnisvaraomanikku kopsaka trahviga ebaseadusliku üürimise eest

Kohaliku volikogu liige Albert Batlle loodab, et trahv on hoiatuseks kõigile, kellel on kiusatus midagi sarnast teha. Ta lisas, et korterite ebaseaduslik üürimine kahjustas piirkonna ülejäänud elanikke. „Linnavalitsus on järeleandmatu, et tagada, et seda enam ei juhtuks.“