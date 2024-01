Duty-free poed on populaarsust kaotamas, kuid Tallinna lennujaamas mitte. Ühe brändi olemasolu elavdas terve poe müüki

Uuringus osalejatest 64% on rahulolematud poe sortimendi või hindadega. Lennureiside arvu kasvust hoolimata on lennujaama poodides keskmine ostusumma alanenud 29% võrra 2022. aastal, langedes 15,6 eurole. Reisijad ei tunneta, et nendest poodidest saaks kaupu soodsamalt kui mujalt ning üle 50% leiab, et mujalt saab tooteid lausa soodsamalt.