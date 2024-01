Veneetsia kärbib linna kaitsmiseks turismigruppide suurust

Itaalia linn Veneetsia teatas, et alates juunist võib ühes linna sisenevas turismigrupis olla kõige rohkem 25 inimest – umbes pool tavalisest turismibussist. Samuti keelatakse valjuhääldite kasutamine, kuna see „võib tekitada segadust ja probleeme,“ teatas linn oma avalduses.

Viieeurone pilet

Veneetsia on pikki aastaid olnud turistide meelissihtkoht. Linnas elab umbes 50 000 inimest, kuid seda külastab aastas ligi 30 miljonit turisti. See on aja jooksul kahjustanud kohalikku kultuuripärandit ning ÜRO on kaalunud linna lisamist UNESCO ohustatud pärandi nimekirja.