Tänasest kehtib reisirongide uus sõiduplaan

Idasuunal kehtestatud täiendavad kiirusepiirangud on seotud ohutuse tagamisega ülesõidukohtadel. „Taristuomanik AS Eesti Raudtee on tuvastanud 39 kõrgendatud riskiga ülesõidukohta, kus ohutuse kindlustamiseks kehtestati kuni 2024. aasta juunikuuni reisirongidele ajutised kiirusepiirangud,“ ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. „Teravdatud tähelepanu all on sama tehnoloogiat kasutavad ülesõidukohad, kus on reisirongide ja raudtee turvangusüsteemide koostoime olnud häiritud ning ülesõidukoht ei ole nõuetekohaselt autoliiklusele sulgunud.“