Tartu-Riia rongiliini käivitamine jõudis järgmisesse etappi

„Tartu – Valga – Riia liinil reisirongiühenduse käivitamise esimeseks etapiks on Elroni poolt Eestis kasutatavate Stadler Flirt diiselrongide sertifitseerimine Läti raudteedel sõitmiseks. See on eeltingimus Elroni veeremini kasutamiseks Lätis,“ ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. „Oleme alustanud ettevalmistusi rongide sertifitseerimiseks ja aasta viimasel nädalal saatsime selleks Läti poole teele esimesed dokumendid.“

Ehrenpreisi sõnul on Tartu – Riia rongiliini käivitamine ettevalmistavas etapis, kus suheldakse Läti ametiasutuste ja reisirongioperaatoriga, et jõuda kokkuleppele liinil sõitmise tingimuste ja võimaluste osas. „Elroni jaoks on koostöö Läti raudteesektori ja -ettevõtetega väga oluline. Tartu – Riia liin saab toimima hakata ainult kahe riigi ja rongiettevõtete koostöös,“ märkis Ehrenpreis. „Rahvusvahelise rongiliini käivitamisel tuleb lahendada küsimused alates tugimeeskonnast ja tehnilisest toest kuni piletimüügisüsteemini välja.“

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.