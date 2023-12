Ida-Virumaa saab uue tõmbekeskuse

Veelauasport kogub Eestis üha enam populaarsust ja harrastajaid rõõmustab kindlasti, et veelauaparke juurde rajatakse – on need ju oluliselt soodsam alternatiiv paadi järel veekogude peal sõitmisele. Aidus avatav on Ida-Virumaa esimene veelauapark. Selle kahemastiline süsteem ja 300 meetri pikkune rada sobib sõitma õppimiseks päris algajatele, kuid rajal leiduvad takistused pakuvad siiski piisavalt põnevust ja pinget ka edasijõudnutele. Ehkki veespordikeskus avatakse kevadsuvel, on veelauahuvilistele häid uudiseid praegugi, sest hooajapiletid on juba müügil ja soodushinnaga saab neid soetada kuni 10. jaanuarini.

Lisaks edendab Ida-Virumaa uus tõmbekeskus oluliselt Eesti sõudesporti. Eesti Sõudeliidu peasekretäri Robert Väli sõnul on Aidu sõudekanal suisa aastatuhande projekt. „Lootuses, et saame kevadsuvel kanalisse rajad sisse, tahaks 2024. aasta Eesti meistrivõistlused ilmtingimata Aidus korraldada. Kuni Aidu kanali rajamiseni meie riigis korralikku sõudestaadioni lihtsalt ei olnud,“ sõnas ta. Just see on üks põhjuseid, miks on Aidu veespordikeskuse hoonel omanäoline finišitorn.

Oluline verstapost on läbitud

Aidu veespordikeskuse ettevalmistustööd on täies hoos ja esimene oluline etapp veespordikeskuse valmimisest on läbitud – äsja anti kasutusluba modernsele teenindushoonele ja selle finišitornile. Hoone arhitektuurse idee autor on Indrek Allmann (Arhitektuuribüroo PLUSS) ning ehituslahendused on teinud EstHus OÜ. Teenindushoone on esimene endisele karjäärialale rajatud ühiskondlikult kasutatav hoone ja oluline osa terviklikust Aidu veespordikeskusest, mis aitab suviselt pikad rannapäevad külastajatele mugavamaks muuta.