Riia linn kogus turismimaksu oodatust rohkem

Erialaliit tervitab

Läti hotellide ja restoranide liit on turismimaksu suhtunud positiivselt, kuna pealinna turismisektor on aastaid olnud alarahastatud. Liidu president Andris Kaktiņš märkis: „Turismi tuleb investeerida. Läti panustab riiklikul tasandil väga vähe. Turunduseelarve on meil umbes kolm miljonit. Leedus on see 6,5 miljonit, Eestis 8,5 miljonit. Kui me investeeringuid ei suurenda, siis jäämegi sinna, kus oleme.“