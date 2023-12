Vaata, millised on eestlaste populaarseimad bussireisi sihtkohad

Pikamaa bussireisijate arv on võrreldes 2022. aastaga nii Eestis, Lätis kui Leedus kasvanud. FlixBusi kuuest otseühendusega reisisihtkohast on Eestis kõige populaarsem Riia, seejärel Varssavi ja kolmandana Vilnius. Lätlaste populaarsemad sihtkohad on Tallinn, Vilnius ja Kaunas ning leedukate jaoks Varssavi, Riia ja Tallinn.

Juulis sidus FlixBus koostöös Tallinkiga Baltikumi eri lähtepunktide bussireisid ka Soomega, mis on FlixBusi Baltikumi regioonijuhi Michał Lemani sõnul saanud lühikese ajaga reisijate poolt samuti hea vastuvõtu. „Nii ei laiendanud me ainult võrgustikku, vaid aitasime kaasa suuremale, kogu kontinendile hõlmavale ühenduvus- ja keskkonnavastutustundele,“ sõnas Leman. Ta selgitas, et roheline marsruut põhjanaabrite juurde ulatub Varssavist Vaasasse ning sisaldab laevareisi Tallinnast Helsingisse.

FlixBusi Baltikumi regioonijuhi sõnul näitab bussireisijate arvu kasv kahte peamist trendi: inimesed otsivad võimalusi soodsamaks reisimiseks ning keskkonnasäätlikumaid alternatiive lennureisidele.

„Majanduskriisis on näha, et inimeste reisiharjumused on muutumas, ning otsitakse taskukohasemaid alternatiive, sest soov reisida pole kusagile kadunud,“ kinnitas Leman. Tema sõnul on liikuvus inimeste põhiõigus ja seda mitte lihtsalt punktide A ja B ühendamiseks. „Inimesed peaksid saama reisida ja olla maailmaga ühenduses, olenemata nende elukohast ning majanduslikust seisust.“

Leman lisas, et pikamaa bussireiside kasv peegeldab muuhulgas ülemaailmset võitlust kliimamuutuste ja keskkonnareostusega. „Jätkusuutlikkus on muutunud reisijatele tähtsamaks, seda eriti nooremale põlvkonnale, kes vaatavad bussireise kui rohelisemat alternatiivi reisimiseks, mis ühtib nende väärtushinnangutega.“