Ida-Viru parim uus seiklus, laste lemmik

Selle paketi teeb erakordseks asjaolu, et kogemus pakub ainulaadset viisi, kuidas lapsed ja nende vanemad saavad koos veeta kvaliteetaega, luues nii ühiseid mälestusi ja kes teab, võib-olla ka esmakordseid massaažielamusi. Meresuu SPA & Hotell ise on talviseks perepuhkuseks ideaalne sihtkoht Ida-Virumaal, pakkudes sooja ja külalislahket õhkkonda, mitmekesiseid spaateenuseid, sh erinevaid saunu ja basseine. See on koht, kus kogu pere saab lõõgastuda ja nautida koosolemise aega.

Millest koosneb „Väikese saunataja šokolaadine spaapäev“?

Paketiga saab väike spaahuviline koos lapsevanemaga minna lustima Ida-Virumaa suurimasse saunakeskusesse ja nautida massaažikogemust, kus šokolaad saab hoopis uue tähenduse!

Päevaspaa sisaldab mõlemale spaalisele:

Meresuu SPA- ja saunakeskuse 3 h külastust;

20-minutilist šokolaadimassaaži Meresuu SPA ilu- ja tervisemaailmas;

kosutavalt šokolaadist jäätisekokteili spaabaarist.

Hind 56 eurot ühele täiskasvanule ja ühele kuni 15-aastasele lapsele.

Tutvu seiklusega Meresuu SPA & Hotelli kodulehel. Palume eelnevalt broneerida aeg e-posti teel wellness@meresuu.ee või telefonil +372 357 9650.

Laste seiklusi testinud žüriiliikme kuueaastase Tristani muljed seiklusest: „See oli nii tore! Minu esimene massaaž ja see oli nii mõnus, et ma oleksin peaaegu magama jäänud. Spaas olen ma enne ka käinud; minu lemmik on õues olev mullivann ja lastebassein. Tahan kindlasti veel minna!“