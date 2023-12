Saku mõis leidis uue perenaise. Mis saab mõisast edasi?

Kuigi esialgu plaanis vald anda mõisa seekord hoopis mitme ettevõtja kätte, on rendileping tehtud ikkagi ühe ettevõttega. Täpsemalt on see nüüd 10 aastaks sõlmitud Kristel Kibuvits-Kallasega (Dreamlandia OÜ), kes on tänaseks mõisas opereerinud ligi 2 kuud.