Viimane võimalus. Harry Potteri filmis tuntust kogunud rongi reisid võivad lõppeda

Harry Potteri filmidega tuntuks saanud rongireis mööda Šotimaal asuvat kuulsat Glenfinnani silda, võib uuel aastal saada vaid mälestuseks. Seda seetõttu, et Jacobite Steam Train nime kandev rong ei vasta enam ohutuseeskirjadele, täpsemalt uste lukustamist puudutavate eeskirjadele.

Teisisõnu nõuab ühendkuningriigi raudteeseadus, et rongivagunite ustel oleksid kesklukustussüsteemid. Rongi hallatav ettevõte on aga teatanud, et uus uste lukusüsteem läheks maksma üle kaheksa miljoni euro, hävitades sellega kümne aasta kasumi.