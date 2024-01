„Lõppevat aastat võib tagantjärgi meenutades nimetada pehmelt öeldes põnevaks. Seljataga on juba kolm kahjumiaastat (sektori kolme aasta kumulatiivne kahjum ületab 80 miljonit) – alates pandeemiast ei ole majutussektor tervikuna veel kasumisse jõudnud,“ nentis Maidla.

Ta lisas, et liit ootas sellelt aastalt kiiremat taastumist, aga – mis ei tapa, teeb tugevaks! „Taastumise tempo oli positiivne vaid aasta alguses, sealt edasi hakkasid intressitõusud inimeste ostuvõimet juba negatiivsemalt mõjutama ja eks meelelahutus ja väiksed puhkused on esimesed, mis sellisel puhul ära jäetakse. Ettevõtete juhtidest on tänaseks saanud ellujäämise eksperdid!“ kirjeldas Maidla 2023. aastat.