FOTOD | Kuulus Soome vormel-1 piloot esitles laeval MyStar enda loodud eksklusiivset punaveini

Soome vormelisõitjal Valtteri Bottasel on peale roolikeeramise ka teine kirg – ta armastab punaveini. Ta on külastanud veinimaju üle maailma ja nüüd jõudnud selleni, et töötas koostöös Austraalia Oliver’s Taranga veinimajaga välja täitsa oma Shiraz’ punaveini, mis sai nimeks IHANA.

17. detsembril esitles Bottas oma uut veini Tallinki MyStar laeval ja mõned õnnelikud Eesti ja Soome ajakirjanikud said sellest osa. Bottasega koos osales esitlusel ka tema elukaaslane, samuti spordipublikule tuttav Tiffany Cromwell. Veini tutvustas lähemalt Oliver’s Taranga veinimaja esindaja Corrina Wright.

Valtteri Bottas rääkis, et tema veinihuvi sai alguse juba väga noorelt – 18-aastaselt – ja hakkas aina kasvama, kui ta vormel-1 piloodina maailma eri nurkades võistlemas käis. „Ma kasutasin oma vaba aega kohalike veinipiirkondadega tutvumiseks,“ rääkis Bottas. „Mida rohkem ma veinide kohta õpin, seda huvitavamaks see muutub. Ma teadsin kohe, et ma tahan veinimaailmas sees olla – ja mitte ainult investeerijana, vaid ka loojana. Vein on mu kirg.“

IHANA veini toodeti 5000 pudelit, millest ligi 600 on nüüd saadaval Tallink Silja Line’i laevadel. Veini müüakse spetsiaalselt kahest pudelist koosnevas komplektis ja on soovitav üks neist juua ära kohe ja teine umbes viie aasta pärast, et saada võrdlusmoment, kui erinev on sama vein pärast viit aastat küpsemist.

Meie viit aastat oodata ei saa, nii et maitseme ainult noort veini, seilates keset Läänemerd toredas seltskonnas. Peame tõdema, et IHANA on tõepoolest suurepärane vein ja oleme tänulikud, et meil on au seda mekkida. Selle kõrvale on väga huvitav kuulata, mida Valtteri ja Corinna selle veini saamisloost räägivad. Rohkem infot IHANA veinist ja loost selle veinikoostööni jõudmisel leiad SIIT.

Pärast eksklusiivset üritust ajakirjanikega sai MyStari kaupluses Traveller Superstore’is tutvuda ka teiste Bottase koostöötoodetega, milleks on OATH Gin ja SETZ hard seltzer. Me maitsesime muidugi ka neid ja olime nii nende kui oma eluga väga rahul.