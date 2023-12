Just see lennuliin oli maailmas sel aastal kõige populaarsem

Ülemaailmset lennustatistikat koguva OAG andmetel on selle lennuliini reisijate arv võrreldes eelmise aastaga 50 protsendi võrra kasvanud, ulatudes 4,9 miljoni reisijani. Sama liin oli 2022. aastal nimekirjas kolmas ja enne koroonapandeemiat teine.

Aasia riigid olid nimekirja esiotsas, sest Euroopa ega USA nende tasemele küündida ei suutnud. Väga suurel määral kasvas lendude hulk, mis ühendavad Lõuna-Koreat Jaapani ja Taiga. Kümne suurima arvu lennuliinide hulgas oli kõige väiksem reisijate arvu kasv Kairo ja Jeddah ning New Yorgi ja Londoni vahel.

Neljandal ja viiendal kohal on lennud, mis ühendavad Lõuna-Korea pealinna Souli Jaapani linnade Osaka ja Tokyoga, kuna nende liinide läbilaskevõime on enam kui kahekordistunud. Üle Atlandi ookeani lendav lennuliin Heathrow ja New Yorgi JFK lennujaama vahel langes neljandalt kohalt kaheksandaks.