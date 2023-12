Vulkaanipurske mõjud võivad reisiplaane kiiresti muuta. Mida arvestada Islandile reisides?

Oluline on tähele panna, et kui on ette teada, et vulkaanipurske oht on olemas ja tõenäoline, siis reisikindlustus sellest tulenevaid kahjusid ei pruugi katta. Kuna siis pole tegemist enam ootamatu sündmusega ning inimene on teadlikult reisinud piirkonda, kus selline oht võib esineda. „Seega on siin oluline oma reisi ostmise aeg. Kui olete broneerinud reisi juba ammu, siis on kõik hästi, aga kui ostsite reisi alles siis, kui potentsiaalne oht oli juba teada, siis ei pruugi reisitõrke kindlustus teid abistada. Siinjuures tasub alati jälgida välisministeeriumi ametlikke teadaandeid,“ selgitas Nikolajev. Näiteks on välisministeeriumi lehel ReisiTargalt hetkel info, et vulkaanipurske tõttu on Reykjanesi piirkond suletud. See tähendab, et praegu sinna piletit ostes on reisija teadlik ohust ja peab sellest tulenevate võimalike kahjudega ka arvestama.