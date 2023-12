Riia-Vilniuse rongipileti hind üllatab huvilisi. „See tuleb ju Elroni hindadest odavam“

Huvilised on üllatunud eelkõige selle soodsa hinna üle: Riia-Vilniuse tavapilet hakkab maksma 24 eurot, esimeses klassis aga 34 eurot. „Hind tuleb odavam, kui vaadates kasvõi Elroni Tallinna-Valga liini,“ kirjutas üllatunult Delfi lugeja. Milline on olukord tegelikult?

Elroni kodulehelt leiab, et internetist ette ostes maksab Tallinna-Valga suuna tavapilet 17,34 eurot, rongist ostes aga 20,4 eurot. Uuest aastast tõuseb pileti hind veelgi ehk 22,5 euroni. Tallinna ja Valga kaugus teineteisest on umbes 273 kilomeetrit, Riia ja Vilniuse vahemaa aga 263 kilomeetrit. Nii võib öelda, et Eesti rongisõit on küll veidi odavam, kuid üks on riigisisene ja teine kahe erineva riigi rongitee. Seetõttu kas sõit Valka on siis ikkagi uuest Läti ja Leedu vahelisest rongisõidust kallim, jääb igaühe enda otsustada.