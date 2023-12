Naisele esitati hotellis fööni kasutamise eest üle 1000 dollari suurune arve

Naine broneeris endale toa Novotel Perth Langley’s. Ta käis duši all ning kuivatas juukseid fööniga. Peagi kõlas toa uksele koputus ning ust avades nägi ta tuletõrjujaid.

Selgus, et naise föön oli käivitanud hotelli tuletõrjealarmi, mistõttu kutsuti välja ka tuletõrjujad ning see tekitas kogu hotellile omajagu muret. Kuna olukord sai ka kohe lahendatud, arvas naine, et tegemist oli naljaka vahejuhtumiga, mida hiljem sõpradele rääkida.