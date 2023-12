Kohus tühistas Prantsusmaa poolt lennufirmadele antud pandeemiaabi

Euroopa üldkohus otsustas aga, et Air France-KLM ja KLM „võisid vähemalt kaudselt saada kasu kõnealusest riigiabist antud eelisest, mistõttu tühistati Euroopa Komisjoni otsused“. „Kui on põhjust karta, et ühe ja sama kontserni piires antaval riigiabil on mõju konkurentsile, tuleb olla eriti tähelepanelik, uurides kontserni kuuluvate äriühingute vahelisi seoseid,“ ütles kohus. Otsust on võimalik edasi kaevata.