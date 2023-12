Euroopa turism õitseb hoolimata turvariskidest

Analüütikute sõnul on rohkema reisimise põhjuseks endiselt pandeemiajärgne nõudlus. Siiski on turistid ettevaatlikumad. Novembri lõpus hoiatasid Euroopa julgeolekuametnikud suureneva ohu eest, mis on seotud Iisraeli ja Hamasi sõjaga.

Oktoobris hukkus Prantsusmaal ja Belgias rünnakus kolm inimest. Prantsusmaa, Belgia, Austria, Sloveenia ja Bosnia-Hertsegoviina on tõstnud oma terrorismiohu häiretaset. Lisaks on Itaalia taaskehtestanud kontrolli Sloveenia piiril, viidates võitlejate riiki sisenemise ohule.

ForwardKeys teatas, et piletite tühistamise arv on 21.–31. detsembril suurenenud, alates 24. novembrist 2,4%-st 3%-ni. „Kuigi see arv on väike, võib see näidata kogu Euroopale saadetud terrorismihoiatuse mõju pärast hiljutise Iisraeli konflikti algust,“ ütles ForwardKeysi analüütik Juan Gómez.