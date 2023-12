Tallinn parandas oma skoori kestliku turismisihtkohana

„Meil on hea meel, et otsustasime 2021. aastal GDS-indeksi programmiga liituda, sest see annab meile suurepärase võimaluse oma jätkusuutlikkuse teekonda analüüsida,“ märkis Tallinna abilinnapea Joosep Vimm. „Näeme, mida saaksime veelgi paremini teha ja kuidas arendada oma linna viisil, et see oleks mõnus elukoht tallinlastele ja suurepärane sihtkoht meie külalistele, nii siia saabuvatele turistidele kui ka tööreisidel viibijatele. Oleme sellel aastal ääretult uhked Tallinna teenusepakkujate üle. Üha suurem osa neist teeb tööd selle nimel, et tegevus oleks jätkusuutlik. Täna on Tallinnas rahvusvahelise rohemärgisega tunnustatud 17 hotelli, 23 toiduelamuse pakkujat, seitse üritus-/elamuskohta, kolm reisi- ja elamusettevõtet,“ lisas Vimm.