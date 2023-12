Kuutsemäe suusakeskuses kadus nädalavahetusel mõneks ajaks vool. Külastajatele pakuti kompensatsiooni

Kuutsemäe suusakeskuse turundusjuht Erlend Aav kinnitas, et laupäeval kadus paariks tunniks keskusest elekter. „Otepääl ja Valgamaal üldiselt on lund väga palju, mistõttu on elektriliinid lumekoormuse all ning seetõttu kaob paratamatult elekter,“ rääkis Aav, kelle sõnul olid keskuse külastajad mõistvad.