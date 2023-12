Dramaatilised hetked Rootsi laeval. Tallinki laeval oli reisijal terviserike

Nöjdi sõnul on laevad elustamiseks hästi varustatud. Igal laeval on alati pardal tervishoiutöötaja.

Laevalt on olemas ka ühendus maapealse arstiga, mis tähendab, et vajaduse korral saab kiiresti meditsiinilist konsultatsiooni. „Loomulikult on üks võimalus kuulutada, kas reisijate hulgas on arste,“ ütles Nöjd.