FOTOD | Hõõgvein üle kahe korra odavam: Brüsseli jõuluturu hinnad jäävad Tallinna omadele korralikult alla

Nii Brüsseli kui Tallinna jõuluturgusid on korduvalt nimetatud erinevate jõuluturgude edetabelite koostamisel nii Euroopa kui ka kogu maailma parimateks. Mõlema ajalugu on teatud pausidega sajanditevanune, meelitades iga-aastaselt uudistama nii kohalikke kui turiste. Näiteks Brüsseli jõuluturu külastajate arv küündib juba 3,5 miljoni inimeseni, Tallinna puhul on see mitu korda väiksem, jäädes 500 000 ja miljoni külastaja vahele.