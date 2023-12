Talvisel ajal on eriti populaarsed suusareisid mägedesse või surfireis päikese alla. Aasta lõpp ja uue algus on selliste reiside tippaeg. Paraku kujutavad need spordialad endast kõrgemat riski saada vigastusi või sattuda õnnetusse, milles tavaline reisikindlustus ei pruugi aidata.