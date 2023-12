Sooduskampaaniaga ostetud Tallinna otselennud suunati Riiga. Air Baltic: lennunduses tavapärane praktika

Air Balticu anonüümne kommunikatsioonispetsialist vastas Ärilehele, et iga lennu puhul jälgitakse üksikasjalikult piletimüüki ja nõudlust, sealhulgas täitumust. Kui täitumuse määr langeb alla künnise, mis näitab vähest nõudlust, võib lennuettevõtja kaaluda lennu tühistamist. Nende otsuste tegemiseks kasutavad lennuettevõtjad varasemate andmete analüüsi, mille abil on võimalik prognoosida võimalikku nõudlust. See lähenemisviis olevat kogu maailma lennundussektoris tavapärane.