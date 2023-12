Selgusid eurooplaste lemmikud talvised puhkuselinnad

Talve saabudes eelistavad eurooplased aga just linnareise, leidis veebipõhine reisibüroo Trip.com, kes analüüsis Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Suurbritannia reisijate lemmikpaikasid talvel.

Vaadeldes andmeid novembri lõpust kuni 2022. aasta märtsi alguseni ning 2023. aastaks samaks perioodiks kavandatud reiside kohta, leiti, et kõige populaarsemad on ikka suurlinnad. Eelkõige London, Barcelona ja Pariis.

Aastal 2022 oli Berliin sakslaste seas kõige populaarsem talvine reisisihtkoht, järgnesid Frankfurt ja München. Ka tänavu on pealinn jätkuvalt populaarne. Esikümnesse jõudsid ka Köln ja Stuttgart.

Kodumaised sihtkohad on kõige populaarsemad

Väljaspool Saksamaad on sakslaste seas esikohal Barcelona, London ja Madrid. Valik näitab, et eelistatakse just uhkete pidustuste poolest tuntud suurlinnu.