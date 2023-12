Traagika. Ühes Aafrika suuremas rahvuspargis on janusse surnud üle saja elevandi

Hwange rahvuspark on üle 14 600ruutkilomeetrine ja seal elab umbes 45 000 elevanti. Kuigi rahvusparki on tehislikult tekitatud 104 veekogu, ei piisa neist elevantide janu kustutamiseks, sest suur osa neist on kuivad ja praegu on rahvuspargis äärmiselt palav. Kuumus kuivatab olemasolevaid veekogusid ning sunnib metsloomi toidu ja vee saamiseks pikki vahemaid kõndima.